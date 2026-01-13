«Барселона» повторно объявила об аренде Жоау Канселу

«Барселона» в своих аккаунтах в социальных сетях повторно объявила об аренде крайнего защитника Жоау Канселу из «Аль-Хиляля», рассчитанной до конца сезона.

Ранее сегодня сине-гранатовые объявили об аренде португальского футболиста, но позднее удалили все публикации о переходе игрока со своего сайта и из социальных сетей.

Сообщалось, что на момент первого объявления «Барселоной» о переходе Канселу саудовскому клубу не был предоставлен документ, требующийся для завершения сделки.

Канселу выступал в составе «Барселоны» с 2023 по 2024 год. За этот период он провёл 42 матча во всех турнирах, где забил четыре гола и сделал пять ассистов. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

Почему «Барселона» — больше, чем клуб: