Главная Футбол Новости

«Рубин» объявил о расторжении контракта с Рашидом Рахимовым

«Рубин» объявил о расторжении контракта с Рашидом Рахимовым
Комментарии

«Рубин» в телеграм-канале объявил об уходе Рашида Рахимова из клуба.

«Рашид Рахимов покидает пост главного тренера «Рубина». Руководство клуба приняло решение о расторжении контракта, который действовал до конца сезона-2025/2026.

Под руководством Рашида Рахимова «Рубин» стал победителем Первой лиги в сезоне-2022/2023, а в РПЛ занимал восьмое место в сезоне-2023/2024, седьмую строчку в сезоне-2024/2025 и после 18 туров сезона-2025/2026 находится на седьмом месте в турнирной таблице.

Рашид Маматкулович, спасибо вам за работу и удачи в дальнейшей карьере!» — написано в заявлении казанского клуба.

60-летний специалист занимал должность главного тренера «Рубина» с апреля 2023 года.

