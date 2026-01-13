Президент правления «Рубина» высказался о расторжении контракта с Рахимовым

Президент правления АНО ФК «Рубин» Марат Сафиуллин высказался об уходе из казанского клуба Рашида Рахимова.

«Рубин» благодарит Рашида Рахимова за его вклад в развитие команды в непростой для неё период, ведь под его руководством она добилась победы в Первой лиге, закрепилась в РПЛ. Желаем специалисту дальнейших успехов в его профессиональной деятельности», — написано в заявлении казанского клуба в телеграм-канале.

60-летний специалист занимал должность главного тренера «Рубина» с апреля 2023 года. Под его руководством команда выиграла Лигу Pari в сезоне-2022/2023. После завершения первой части нынешнего сезона Мир РПЛ казанский клуб набрал 23 очка и занимает седьмое место.

