Бистрович — о переходе Дивеева в «Зенит»: он сам знает, что лучше для его карьеры

Полузащитник «Акрона» Кристиян Бистрович высказался о переходе экс-партнёра по ЦСКА Игоря Дивеева в санкт-петербургский «Зенит». Об обмене защитника сборной России на нападающего Лусиано Гонду было объявлено в воскресенье, 11 января.

«Удивился трансферу Дивеева в «Зенит», потому что не было никаких слухов об этом. Но вы всё знаете — это футбол, в котором всё возможно. Думаю, он сам знает, что лучше для него и его карьеры», — сказал Бистрович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

В текущем сезоне Дивеев принял участие в 16 матчах Мир Российской Премьер-Лиги и отметился двумя забитыми мячами. За ЦСКА защитник выступал с февраля 2019 года.