Капитан «Балтики» Мендель: мы довольны пятым местом в таблице РПЛ, но хотим ещё большего

Капитан «Балтики» Андрей Мендель заявил, что калининградская команда продолжает участвовать в чемпионской гонке Российской Премьер-Лиги (РПЛ) в сезоне-2025/2026. Он отметил, что пятое место команды стало неожиданностью для многих, включая его самого.

— Для многих пятое место «Балтики» — главный сюрприз первой части сезона. Вы сами от себя ожидали, что можете так высоко забраться?

— Лично я, наверное, не ожидал, что будем настолько высоко, именно на том месте, на котором сейчас находимся. В каком-то смысле и для меня это было приятным сюрпризом. Но а так, в принципе, сейчас мы довольны результатом. Но хотим ещё большего.

— Талалаев говорит, что хочет работать в команде, которая борется за чемпионство. «Балтика» — такая команда?

— Весной посмотрим. Может быть. Если смотреть по турнирной таблице, мы в гонке. Пять очков — не так много, отрыв у первого места небольшой. Не сказывается ли на психологии игроков такой резкий рост результатов? Может, на ком-то и скажется, но тренерский штаб сделает всё, чтобы не было плохих последствий, — приводит слова Менделя «РБ Спорт».

На данный момент «Балтика» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков в 18 матчах. В активе лидера чемпионата «Краснодара» 40 очков.