Карседо впервые обратился к болельщикам «Спартака»

Новый главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо впервые обратился к болельщикам московской команды.

Видео можно посмотреть на странице ФК «Спартак» Москва в социальной сети VK.

«Спасибо всем за тёплый приём. Мы сейчас на этом прекрасном стадионе. Сделаем всё, что в наших силах. Хотим, чтобы клуб был успешен, потому что вы этого заслуживаете. Нам нужно, чтобы вы гордились клубом. Спасибо болельщикам. Скоро увидимся. Мы готовы к предсезонке и готовы делать всё ради вас. Спасибо большое», — сказал Карседо в видео в телеграм-канале «Спартака».

В понедельник, 5 января, «Спартак» объявил о назначении Карседо на пост главного тренера. Контракт с испанским специалистом подписан до лета 2028 года. До назначения в московский клуб Карседо возглавлял кипрский «Пафос».

После завершения первой части Мир Российской Премьер-Лиги красно-белые набрали 29 очков и занимают шестое место.

