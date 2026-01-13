Журавель — о Карседо в «Спартаке»: это просто испанский Кононов, увольнение неизбежно

Футбольный комментатор Тимур Журавель высказался о перспективах нового главного тренера «Спартака» Хуана Карседо. В понедельник, 12 января, «Пафос» победил «Омонию» (2:0) в 17-м туре чемпионата Кипра в первом матче под руководством нового главного тренера Альберта Селадеса.

«Вчера на трибуне «Пафоса» прямо во время игры начали обсуждать увольнение Алонсо. На какое-то время эта тема стала важнее самого матча. Я живо представил, как месяцы спустя так же сюда придёт новость, что «Спартак» уволил Карседо.

Нет же сомнений, что Алонсо сильный тренер, но не во всех командах ты свои сильные стороны можешь реализовать. Вот и с Карседо будет такое. Вы знаете, что до «Пафоса» средний срок работы Карседо в одном клубе был восемь месяцев? В «Пафосе» он проработал два с половиной года, тут всё для него сложилось круто. Цепочка управления в ФК «Пафос» короткая и понятная, тренер был под хорошей защитой менеджмента. Медийка на Кипре не влияет ни на что. Все заботы — тренировки, матчи и море.

В «Спартаке», как вы понимаете, всё иначе. Но даже тут, в «Пафосе», Карседо не показал себя мастером управления раздевалкой. Чтобы не оставлять (не расстраивать) Давида Луиса вне состава Карседо даже перешёл на трёх центральных — в «Спартаке» подобное обнулит авторитет тренера. Новая бесконтрольная кооперация — неизбежный сценарий такого стиля управления.

На первых порах будет обаяние новизной: понравятся тренировки, идеи, подходы. Возможно, будет и результат, но потом на дистанции станет ясно, что Карседо — это просто испанский Кононов. И всё пойдёт в разнос. Увольнение станет неизбежным. вероятно, уже до конца календарного года.

За этот спартаковский стресс Карседо получит хорошую компенсацию — всю зарплату до конца трёхлетнего контракта. А это девять лямов, что реально в 10 раз больше его кипрского оклада. Конечно, стоит попробовать, когда на кону шанс обеспечить себя, детей и даже внуков», — написал Журавель в телеграм-канале.