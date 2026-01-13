Тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини: увольнение Хаби Алонсо мне кажется неправильным

Главный тренер футбольного клуба «Бетис» Мануэль Пеллегрини прокомментировал уход Хаби Алонсо с поста тренера мадридского «Реала».

«Увольнение Хаби Алонсо мне кажется неправильным. Клуб отстаёт на четыре очка в Ла Лиге, но всё ещё участвует в Лиге чемпионов и Кубке Испании. Как тренер вы зависите только от зрелости совета директоров», — приводит слова Пеллегрини издание AS.

Примечательно, что Хаби Алонсо, покинувший пост главного тренера «Реала», стал первым специалистом, который провёл более 30 матчей с клубом и не выиграл ни одного трофея с тех пор, как такую статистику продемонстрировал Пеллегрини в сезоне-2009/2010.

После ухода Алонсо «Реал» объявил о назначении Альваро Арбелоа на освободившуюся должность. Ранее Арбелоа занимал пост тренера команды «Реал Мадрид Кастилья», которая является резервной командой «сливочных».