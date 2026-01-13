Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Байё — Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини: увольнение Хаби Алонсо мне кажется неправильным

Тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини: увольнение Хаби Алонсо мне кажется неправильным
Комментарии

Главный тренер футбольного клуба «Бетис» Мануэль Пеллегрини прокомментировал уход Хаби Алонсо с поста тренера мадридского «Реала».

«Увольнение Хаби Алонсо мне кажется неправильным. Клуб отстаёт на четыре очка в Ла Лиге, но всё ещё участвует в Лиге чемпионов и Кубке Испании. Как тренер вы зависите только от зрелости совета директоров», — приводит слова Пеллегрини издание AS.

Примечательно, что Хаби Алонсо, покинувший пост главного тренера «Реала», стал первым специалистом, который провёл более 30 матчей с клубом и не выиграл ни одного трофея с тех пор, как такую статистику продемонстрировал Пеллегрини в сезоне-2009/2010.

После ухода Алонсо «Реал» объявил о назначении Альваро Арбелоа на освободившуюся должность. Ранее Арбелоа занимал пост тренера команды «Реал Мадрид Кастилья», которая является резервной командой «сливочных».

Материалы по теме
Стало известно, что Хаби Алонсо сказал в офисе «Реала» перед своим увольнением — AS
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android