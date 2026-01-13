Видео: встреча Челестини с Бариновым и Лусиано Гонду на сборах ЦСКА

Пресс-служба московского ЦСКА в телеграм-канале показала встречу главного тренера команды Фабио Челестини с двумя новоиспечёнными футболистами красно-синих Дмитрием Бариновым и Лусиано Гонду. Ранее армейцы информировали, что сегодня, 13 января, они отправятся на сборы в Абу-Даби.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале ПФК ЦСКА.

13 января ЦСКА объявил о переходе Баринова из «Локомотива». Полузащитник подписал контракт с красно-синими, рассчитанный до конца сезона-2028/2029. Московский клуб объявил о подписании нападающего Лусиано Гонду в воскресенье, 11 января. Трудовое соглашение аргентинского игрока с ЦСКА рассчитано до конца сезона-2029/2030.

