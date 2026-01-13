«Фенербахче» направил официальное предложение по Н'Голо Канте — talkSPORT

Турецкий клуб «Фенербахче» сделал официальное предложение 34-летнему опорному полузащитнику Н'Голо Канте, который в данный момент выступает за саудовский клуб «Аль-Иттихад». Канте готов рассмотреть предложение «Фенербахче». Об этом сообщает talkSPORT.

Н'Голо Канте подписал контракт с «Аль-Иттихадом» в 2023 году, перейдя из «Челси» в качестве свободного агента. В составе саудовского клуба он провёл 100 матчей, в которых забил девять голов и отдал 10 результативных передач. Действующий контракт Канте с «Аль-Иттихадом» истекает этим летом. Его рыночная стоимость, согласно оценкам Transfermarkt, составляет € 4,5 млн.