Главная Футбол Новости

«Спартак» опубликовал фото Карседо с его тренерским штабом на стадионе команды

Пресс-служба «Спартака» в телеграм-канале опубликовала фотографию нового главного тренера команды Хуана Карлоса Карседо с его штабом на домашнем стадионе красно-белых «Лукойл Арена».

«Слева от главного Себастьян Корона (помощник). Справа Серхио Кобо (тренер по физподготовке) и Игнасио Гарсиа (тренер вратарей). Также работу продолжат Вадим Романов, Александр Зайченко и Амадор Санчес», — написано в сообщении красно-белых.

В понедельник, 5 января, «Спартак» объявил о назначении Карседо на пост главного тренера. Контракт с испанским специалистом подписан до лета 2028 года. До назначения в московский клуб Карседо возглавлял кипрский «Пафос».

После завершения первой части Мир Российской Премьер-Лиги красно-белые набрали 29 очков и занимают шестое место.

