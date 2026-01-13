«Армейцы, знаем, вы ждали это фото». ЦСКА выложил фотографию Баринова и Бабаева

Пресс-служба ЦСКА в телеграм-канале опубликовала совместную фотографию генерального директора клуба Романа Бабаева и новоиспечённого полузащитника команды Дмитрия Баринова.

«Армейцы, знаем, вы ждали это фото», — написано в сообщении красно-синих.

Фото: Пресс-служба ПФК ЦСКА

ЦСКА объявил о переходе Баринова из «Локомотива» сегодня, 13 января. Полузащитник подписал контракт с красно-синими, рассчитанный до конца сезона-2028/2029.

29-летний футболист является воспитанником академии железнодорожников. В составе взрослой команды «Локомотива» он принял участие в 274 матчах во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и 27 результативными передачами.

Первый обладатель Кубка УЕФА из России: