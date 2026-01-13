Скидки
Байё — Марсель. Прямая трансляция
Эдгар Севикян: удивлён, что Баринов не продолжил карьеру в «Локо» — он легенда клуба

Эдгар Севикян: удивлён, что Баринов не продолжил карьеру в «Локо» — он легенда клуба
Вингер «Акрона» Эдгар Севикян высказался об уходе экс-партнёра по «Локомотиву» Дмитрия Баринова в московский ЦСКА.

«Удивлён, что Баринов не продолжил карьеру в «Локомотиве». Считаю, он заслуживал продолжение в этом клубе ещё много лет. Это капитан и легенда клуба. Для меня это было удивлением. Но я ему желаю всего наилучшего! Не вдавался в подробности ситуации, но был удивлён, что он уходит из «Локомотива». Считаю, это потеря для клуба», — сказал Бакаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Контракт Баринова с железнодорожниками истекал летом 2026 года. Армейцы объявили о трансфере во вторник, 13 января.

