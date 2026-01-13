Скидки
Байё — Марсель. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Это немного безумно». Спортдиректор «Баварии» Фройнд — об уходе Алонсо из «Реала»

«Это немного безумно». Спортдиректор «Баварии» Фройнд — об уходе Алонсо из «Реала»
Комментарии

Спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд прокомментировал уход Хаби Алонсо с поста главного тренера мадридского «Реала».

«Уход Хаби Алонсо из «Реала»? Я был очень удивлён. Хаби — исключительно хороший тренер. Он проделал выдающуюся работу в «Байере». У меня нет информации, что происходит в Мадриде, не мне судить об этом. Но это немного безумно, учитывая такой короткий срок. Футбольный бизнес порой очень быстро развивается», — приводит слова Фройнда аккаунт Bayern & Germany в соцсети Х.

После ухода Алонсо «Реал» объявил о назначении Альваро Арбелоа на освободившуюся должность. Ранее Арбелоа занимал пост тренера клуба «Реал Мадрид Кастилья», который является резервной командой «сливочных».

