Видео: Челестини принял боевую стойку при встрече с экс-игроком ЦСКА Дивеевым

Пресс-служба московского ЦСКА в телеграм-канале опубликовала видео встречи главного тренера красно-синих Фабио Челестини с бывшим защитником армейцев Игорем Дивеевым, который ранее перешёл в «Зенит».

Изначально швейцарский специалист в шутку принял боевую стойку при встрече с футболистом, однако затем пожал ему руку и приобнял.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале ПФК ЦСКА.

Санкт-петербургский клуб объявил о подписании контракта с Дивеевым 11 января. Соглашение с футболистом действует до конца сезона-2028/2029.

Защитник выступал в составе ЦСКА с 2019 года. За этот период он принял участие в 203 матчах во всех турнирах, в которых отметился 20 голами и пятью результативными передачами.

Материалы по теме Видео: встреча Челестини с Бариновым и Лусиано Гонду на сборах ЦСКА

Самая крупная победа «Динамо»: