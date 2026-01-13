Стал известен тренерский штаб Арбелоа в «Реале»

Объявлен тренерский штаб испанского специалиста Альваро Арбелоа, который заменил в мадридском «Реале» уволенного из клуба Хаби Алонсо. Четыре тренера из шести ранее работали с экс-защитником в молодёжной команде «сливочных».

Согласно информации, представленной на официальном сайте «Королевского клуба», ассистентами Арбелоа стали Хулиан Кармона, Кевин Кардейро и Рикардо да Силва (все — работали с тренером в «Кастилье», последний — отвечал за физическую подготовку).

Кроме того, на должность технического аналитика назначен Фрэнсис Санчес, который также трудился в молодёжке мадридцев. На позицию тренера по физической подготовке вернулся Антонио Пинтус, который выполнял эту роль до прихода Алонсо. Тренером вратарей стал Луис Ллопис.