Байё — Марсель. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Стали известны имена трёх звёзд «Реала», не принимавших идеи Хаби Алонсо

Футболисты мадридского «Реала» Винисиус Жуниор, Джуд Беллингем и Федерико Вальверде не принимали идеи бывшего главного тренера команды Хаби Алонсо. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, Беллингем неохотно соглашался с тактическими наработками испанского специалиста, однако, в отличие от Винисиуса, англичанин не высказывал недовольство открыто. При этом подчёркивается, что руководству «Королевского клуба» не нравилось обращение Алонсо с бразильским нападающим, как и другие аспекты управления командой.

Алонсо занимал должность главного тренера «Реала» с минувшего лета. В понедельник, 12 января, «Королевский клуб» объявил о прекращении сотрудничества с испанским специалистом.

