«Барселона» провела встречу с «МЮ» по Рашфорду, клуб не хочет платить € 30 млн — Якобс

Комментарии

Каталонская «Барселона» работает над сохранением в составе арендованного у «Манчестер Юнайтед» форварда Маркуса Рашфорда. Как сообщает инсайдер Бен Якобс в соцсети X, клубы провели встречу в январе, на которой обсуждались перспективы сохранения англичанина в составе сине-гранатовых.

По данным источника, «Барселона» предпочитает не активировать опцию выкупа в € 30 млн. Вместо этого каталонцы предлагали «Манчестер Юнайтед» меньшую сумму. Также рассматривалась идея второй аренды с обязательством выкупа.

Сообщается, что Рашфорд намерен остаться на «Камп Ноу», и «Барселона» хочет его удержать. Дальнейшие переговоры ожидаются ближе к концу сезона.

