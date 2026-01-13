Скидки
Алонсо был расстроен отказом «Реала» подписать Субименди из «Арсенала» летом — ESPN

Покинувший пост тренера мадридского «Реала» Хаби Алонсо был расстроен отказом руководства клуба подписать полузащитника «Арсенала» Мартина Субименди прошлым летом. Алонсо сообщил руководству, что команде крайне нужен Субименди, однако клуб ответил, что у него достаточно полузащитников. Об этом сообщает ESPN.

Алонсо занимал должность тренера «Реала» с минувшего лета. В понедельник, 12 января, «Королевский клуб» объявил о прекращении сотрудничества с испанским специалистом. После ухода Алонсо «Реал» объявил о назначении Альваро Арбелоа на освободившуюся должность. Ранее Арбелоа занимал пост тренера команды «Реал Мадрид Кастилья», которая является резервной командой «сливочных».

