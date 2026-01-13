Скидки
Байё — Марсель. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Альваро Арбелоа провёл первую тренировку в качестве главного тренера «Реала»

Комментарии

Новый главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа провёл первую тренировку с командой. В среду, 14 января, «Королевский клуб» сыграет с «Альбасете» из второй по силе лиги страны в рамках 1/8 финала Кубка Испании.

14 января 2026, среда. 23:00 МСК
Футболисты провели физические упражнения и работу с мячом, а закончилась тренировка двухсторонним матчем. Отдельно на официальном сайте «Реала» отмечается, что участие в занятии принимал тренер по физической подготовке Антонио Пинтус, который был отлучён от команды во время работы испанца Хаби Алонсо.

Фото: ФК «Реал Мадрид»

Алонсо был уволен с поста главного тренера мадридского «Реала» в понедельник, 12 января. Арбелоа до назначения в основную команду тренировал молодёжку «сливочных».

«Я видел дриблинг Арбелоа!» История того самого мема про нового тренера «Реала»
