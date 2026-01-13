Соболев в шутку назвал Баринова Иудой после перехода в ЦСКА из «Локомотива»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев прокомментировал прощальное письмо бывшего полузащитника и капитана «Локомотива» Дмитрия Баринова к болельщикам железнодорожников после перехода в ЦСКА. В своём обращении воспитанник «Локомотива» подчёркнул, что он не предатель и не Иуда.

«Иуда», — написал Соболев в комментариях, сопроводив сообщение смеющимся эмодзи.

«Сашка», — ответил Баринов футболисту, также добавив смеющийся эмодзи.

ЦСКА объявил о переходе Баринова из «Локомотива» сегодня, 13 января. Полузащитник подписал контракт с красно-синими, рассчитанный до конца сезона-2028/2029.

29-летний футболист является воспитанником академии железнодорожников. В составе взрослой команды «Локомотива» он принял участие в 274 матчах во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и 27 результативными передачами.

