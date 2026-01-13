Алексей Миранчук обратился к Баринову после его ухода из «Локомотива» в ЦСКА

Полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук обратился к бывшему партнёру по «Локомотиву» Дмитрию Баринову после его перехода в ЦСКА. О трансфере 29-летнего опорника пресс-служба армейцев объявила во вторник, 13 января.

«Спасибо за все годы! Удачи тебе на новом пути, Бара», — написал Миранчук в социальной сети.

Дмитрий Баринов является воспитанником московского «Локомотива». В текущем сезоне на его счету три гола и шесть результативных передач в 17 матчах Мир Российской Премьер-Лиги. Контракт полузащитника с железнодорожниками подходил к концу летом 2026 года. По данным СМИ, сумма трансфера составила € 2 млн.