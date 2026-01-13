The Athletic назвал момент, после которого Алонсо потерял контроль над игроками «Реала»
Бывший главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо потерял контроль над раздевалкой команды после того, как клуб принял решение не штрафовать крайнего нападающего Винисиуса Жуниора за публичное недовольство заменой в матче с «Барселоной» (2:1) в 10-м туре Ла Лиги, который состоялся в октябре. Об этом сообщает The Athletic.
Испания — Примера . 10-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 1
Барселона
Барселона
1:0 Мбаппе – 22' 1:1 Лопес Мартин – 38' 2:1 Беллингем – 43'
Удаления: нет / Педри – 90+10'
Указанное издание со ссылкой на источники, близкие к бразильскому футболисту, подчёркивает, что Винисиус намеренно не упомянул Алонсо в публикации с извинениями, сделанной после игры с сине-гранатовыми.
Отметим, на момент выхода новости Винисиус в социальных сетях не отреагировал на уход испанского тренера из клуба, о котором было объявлено в понедельник, 12 января.
