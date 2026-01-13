Скидки
Байё — Марсель. Прямая трансляция
23:00 Мск

Матч «Гамбург» — «Байер» перенесён из-за снега, это третий подобный случай в Бундеслиге

Матч 17-го тура немецкой Бундеслиги между «Гамбургом» и «Байером» был отложен из-за снегопада. О переносе игры официально сообщила пресс-служба Бундеслиги. Команды должны были сыграть сегодня, 13 января, на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге.

Германия — Бундеслига . 17-й тур
13 января 2026, вторник. 22:30 МСК
Гамбург
Гамбург
Перенесён
Байер
Леверкузен

Сообщается, что матч был перенесён из-за погодных условий и связанных с ними рисков. Новая дата проведения игры будет объявлена в ближайшее время. В минувшем туре по аналогичной причине были перенесены две встречи «Санкт-Паули» — «РБ Лейпциг» и «Вердер» — «Хоффенхайм».

«Байер» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Германии с 29 очками в 16 играх. «Гамбург» с 16 очками располагается на 13-й строчке.

