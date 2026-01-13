Скидки
Глушаков дал совет Баринову, как вести себя с болельщиками после перехода в ЦСКА

Бывший полузащитник «Локомотива» и «Спартака» Денис Глушаков ответил, какой совет он дал бы Дмитрию Баринову, перешедшему из стана железнодорожников в московский ЦСКА.

– Вы переходили из «Локомотива» в «Спартак», наслушались о себе всякого от болельщиков. Что посоветуете Баринову в похожей ситуации?
– Улыбаемся и машем ручкой (смеётся), — приводит слова Глушакова «Матч ТВ».

Глушаков переходил из «Локомотива» в «Спартак» в 2013 году.

ЦСКА объявил о переходе Баринова из «Локомотива» сегодня, 13 января. Полузащитник подписал контракт с красно-синими, рассчитанный до конца сезона-2028/2029.

29-летний футболист является воспитанником академии железнодорожников. В составе взрослой команды «Локомотива» он принял участие в 274 матчах во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и 27 результативными передачами.

Самые титулованные футбольные клубы России:

