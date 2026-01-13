«Париж» ведёт переговоры об аренде нападающего «Тоттенхэма» Матиса Теля — Sky Sport

Футбольный клуб «Париж» работает над арендой нападающего лондонского «Тоттенхэма» Матиса Теля. Об этом сообщает Sky Sport Germany.

По данным источника, основным аргументом в пользу аренды является возможность предоставить игроку предпочтительную позицию центрального нападающего. Тель испытывает разочарование не только из-за недостатка игрового времени, но и из-за того, что его редко используют именно на этой позиции. В данный момент «Тоттенхэм» блокирует все попытки перехода, так как клуб хочет сохранить Теля в своих рядах. Контракт форварда с «Тоттенхэмом» действует до 2031 года.

В текущем сезоне Тель принял участие в 19 матчах во всех турнирах, на его счету три забитых мяча. Нападающий выступает за «Тоттенхэм» с февраля 2025 года. Летом 2025 года клуб выкупил права на игрока у мюнхенской «Баварии» за € 35 млн.