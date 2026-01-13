«Что ещё сделать, чтобы возглавить клуб?» Кержаков выложил фото в образе Теда Лассо

Российский тренер Александр Кержаков опубликовал фото с новым имиджем. Экс-футболист предстал в образе Теда Лассо, персонажа одноимённого спортивного комедийно-драматического сериала.

— Что ещё сделать, чтобы возглавить команду?

— Ну, во-первых вам нужно измениться…

— Ни слова больше! — подписал фотографию Кержаков в телеграм-канале.

Фото: Личный архив Александра Кержакова

Последним местом работы Александра Кержакова остаётся казахстанский «Кайрат», который он покинул в сентябре 2024 года. Также в своей тренерской карьере специалист руководил такими командами, как «Спартак» Суботица (Сербия), «Кармиотисса» (Кипр), «Пари НН» и «Томь».