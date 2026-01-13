Скидки
Главная Футбол Новости

Боруссия Дортмунд — Вердер: прямая трансляция матча 17-го тура Бундеслиги по футболу 2025/2026 начнётся в 22:30

Начало прямой видеотрансляции матча Бундеслиги «Боруссия» Д — «Вердер»
Комментарии

13 января в 22:30 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция матча 17-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026 между клубами «Боруссия» Дортмунд и «Вердер». Игра пройдёт на стадионе «Дортмунд».

Германия — Бундеслига . 17-й тур
13 января 2026, вторник. 22:30 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
1-й тайм
1 : 0
Вердер
Бремен
1:0 Шлоттербек – 11'    

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо — это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

Календарь Бундеслиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Бундеслиги сезона-2025/2026
«Боруссия» Д — «Вердер». Дортмунд может спать спокойно
Самые большие стадионы мира:

Комментарии
