23:00 Мск
Защитник Ферлан Менди отреагировал на отставку Алонсо с поста тренера «Реала»

Защитник мадридского «Реала» Ферлан Менди поблагодарил Хаби Алонсо, который покинул пост главного тренера клуба. Увольнение произошло на следующий день после поражения команды в финале Суперкубка Испании от «Барселоны» со счётом 2:3.

«Большое спасибо за всё, желаю вам всего наилучшего», — написал Менди в соцсетях.

Хаби Алонсо возглавлял «Реал» с лета 2025 года. Теперь пост главного тренера занимает Альваро Арбелоа, также являющийся экс-игроком мадридцев. Ранее Арбелоа тренировал клуб «Реал Мадрид Кастилья», который является резервной командой «сливочных». На данный момент «Реал» занимает второе место в чемпионате Испании с 45 очками после 19 матчей.

