23:00 Мск
Мбаппе, Родриго и ещё три игрока не приняли участие в первой тренировке Арбелоа в «Реале»

Пресс-служба мадридского «Реала» поделилась информацией о травмированных игроках в преддверии матча 1/8 финала Кубка Испании, в котором «сливочные» сыграют с «Альбасете» из второй по силе лиги страны. Встреча состоится в среду, 14 января.

Кубок Испании . 1/8 финала
14 января 2026, среда. 23:00 МСК
Альбасете
Альбасете
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ранее новый главный тренер мадридцев Альваро Арбелоа провёл первое занятие с командой. Как сообщает официальный сайт клуба, в тренировке Арбелоа не принимали участие восстанавливающиеся от травм защитники Антонио Рюдигер, Ферлан Менди и Трент Александер-Арнольд, а также форварды Родриго и Килиан Мбаппе.

Сообщается, что перечисленные игроки занимались отдельно от команды. Кроме того, восстановление продолжается у бразильского защитника Эдера Милитао.

«Я видел дриблинг Арбелоа!» История того самого мема про нового тренера «Реала»
«Я видел дриблинг Арбелоа!» История того самого мема про нового тренера «Реала»
