Мбаппе, Родриго и ещё три игрока не приняли участие в первой тренировке Арбелоа в «Реале»

Пресс-служба мадридского «Реала» поделилась информацией о травмированных игроках в преддверии матча 1/8 финала Кубка Испании, в котором «сливочные» сыграют с «Альбасете» из второй по силе лиги страны. Встреча состоится в среду, 14 января.

Ранее новый главный тренер мадридцев Альваро Арбелоа провёл первое занятие с командой. Как сообщает официальный сайт клуба, в тренировке Арбелоа не принимали участие восстанавливающиеся от травм защитники Антонио Рюдигер, Ферлан Менди и Трент Александер-Арнольд, а также форварды Родриго и Килиан Мбаппе.

Сообщается, что перечисленные игроки занимались отдельно от команды. Кроме того, восстановление продолжается у бразильского защитника Эдера Милитао.