Канселу: несколько клубов интересовались мной, но первый выбор для меня — «Барселона»

Крайний защитник «Барселоны» Жоау Канселу ответил, как происходил процесс его перехода в каталонский клуб. Во вторник, 13 января, сине-гранатовые объявили об аренде португальского футболиста у «Аль-Хиляля».

«Сначала я поговорил с «Аль-Хилялем». В клубе сказали мне о наличии возможности уйти. Несколько клубов было заинтересовано во мне, но когда мне позвонил Деку, я сказал, что мой первый выбор — «Барселона», — приводит слова Канселу AS.

Канселу выступал в составе «Барселоны» с 2023 по 2024 год. За этот период он провёл 42 матча во всех турнирах, где забил четыре гола и сделал пять ассистов. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

