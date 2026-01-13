«Аль-Иттихад» не смог победить «Дамак» в саудовской Про-лиге, Бензема заменили в перерыве

Завершился матч 15-го тура саудовской Про-лиги, в котором встречались «Дамак» и «Аль-Иттихад». Команды не смогли выявить победителя. Итоговый счёт встречи — 1:1.

На 37-й минуте вингер «Дамака» Абдулла Аль-Кахтани открыл счёт в матче. На 45-й минуте защитник «Аль-Иттихада» Муханнад Шанкити восстановил равенство в счёте. Французский нападающий гостей Карим Бензема вышел в стартовом составе, но был заменён в перерыве. Полузащитник «Аль-Иттихада» Фабиньо получил красную карточку на 90+8-й минуте.

«Дамак» набрал 10-е очко в 14-м матче и занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. Действующий чемпион страны «Аль-Иттихад» располагается на шестой строчке с 27 набранными очками.