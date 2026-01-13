Скидки
Байё — Марсель. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Дамак — Аль-Иттихад, результат матча 13 января 2026, счёт 1:1, 15-й тур саудовской Про-лиги 2025/2026

«Аль-Иттихад» не смог победить «Дамак» в саудовской Про-лиге, Бензема заменили в перерыве
Комментарии

Завершился матч 15-го тура саудовской Про-лиги, в котором встречались «Дамак» и «Аль-Иттихад». Команды не смогли выявить победителя. Итоговый счёт встречи — 1:1.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 15-й тур
13 января 2026, вторник. 20:30 МСК
Дамак
Хамис-Мушайт
Окончен
1 : 1
Аль-Иттихад
Джидда
1:0 Аль-Кахтани – 37'     1:1 Шанкити – 45'    
Удаления: нет / Фабиньо – 90+8'

На 37-й минуте вингер «Дамака» Абдулла Аль-Кахтани открыл счёт в матче. На 45-й минуте защитник «Аль-Иттихада» Муханнад Шанкити восстановил равенство в счёте. Французский нападающий гостей Карим Бензема вышел в стартовом составе, но был заменён в перерыве. Полузащитник «Аль-Иттихада» Фабиньо получил красную карточку на 90+8-й минуте.

«Дамак» набрал 10-е очко в 14-м матче и занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. Действующий чемпион страны «Аль-Иттихад» располагается на шестой строчке с 27 набранными очками.

Календарь саудовской Про-лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица саудовской Про-лиги сезона-2025/2026
