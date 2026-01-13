Тренер сборной Беларуси Гончаренко: отталкиваться от того, что у нас всё плохо, нельзя

Главный тренер сборной Беларуси Виктор Гончаренко высказался о своей мотивации возглавить команду и текущей ситуации в футболе страны.

— Какая у вас мотивация возглавить сборную? У нас так принято, что это не добавляет репутации.

— Мне нравится, что есть воодушевление с нашим приходом. Но это такая ситуация, что трудностей будет больше. Прекрасно понимаем, что раньше были Белькевич, Хацкевич, Глеб и Кутузов. Сейчас не та ситуация.

Но мы должны работать в наших реалиях. Нет такого тренера, который работает в футболе и не мечтает поработать в национальной сборной. Повторюсь: идеального момента для прихода нет.

— Вашему предшественнику поставили задачу выхода в плей-офф отбора. Многие сказали сразу, что эта задача невыполнима. Так, может, и не надо таких высоких планок, если мы даже не среднеевропейский уровень?

— Думаю, это неправильно, если мы скажем, что будем бороться за четвёртое или пятое место. С Карлосом Алосом, думаю, та же ситуация была. Любой цикл, любой тайм можно повернуть. Отталкиваться от того, что у нас всё плохо, нельзя, — приводит слова Гончаренко телеграм-канал Спорт Беларуси.