«Штутгарт» вырвал победу на 87-й минуте в матче с «Айнтрахтом» в Бундеслиге

Завершился матч 17-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Штутгарт» и «Айнтрахт». Игра проходила на стадионе «Штутгарт Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Маттиас Йёлленбек. Матч закончился со счётом 3:2 в пользу хозяев.

В начале встречи счёт открыл защитник гостей Расмус Кристенсен. На 27-й минуте нападающий «Штутгарта» Эрмедин Демирович восстановил равновесие. На 55-й минуте нападающий Дениз Ундав вывел хозяев вперёд. На 80-й минуте Аюбе Амаймуни-Эчгуяб сравнял счёт. На 87-й минуте полузащитник Николас Нартей забил победный мяч «Штутгарта».

