Майкл Кэррик назначен главным тренером «Манчестер Юнайтед» до конца сезона

«Манчестер Юнайтед» на официальном сайте объявил о назначении Майкла Кэррика главным тренером команды до конца нынешнего сезона.
5 января клуб объявил об уходе Рубена Аморима с поста главного тренера. Португалец работал с «Манчестер Юнайтед» с 11 ноября 2024 года по 5 января 2026 года.
Кэррик выступал в составе «красных дьяволов» с 2006 по 2018 год. За этот период бывший полузащитник принял участие в 464 матчах во всех турнирах, в которых отметился 24 голами и 35 результативными передачами. До назначения в «Манчестер Юнайтед» 44-летний специалист возглавлял «Мидлсбро».
После 21 тура чемпионата Англии манкунианцы набрали 32 очка и занимают седьмое место.
