Майкл Кэррик прокомментировал своё назначение на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед»

Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик высказался о своём назначении в клуб. О заключении контракта с английским специалистом было объявлено во вторник, 13 января.

«Для меня большая честь возглавить «Манчестер Юнайтед». Я знаю, что нужно для успеха здесь. Сейчас я сосредоточен на том, чтобы помочь игрокам достичь тех стандартов, которых мы ожидаем от этого невероятного клуба, и мы знаем, что эта команда более чем способна их обеспечить.

Я уже работал с рядом игроков и, конечно же, продолжал внимательно следить за командой в последние годы. Я полностью верю в их талант, преданность и способность добиться здесь успеха. В этом сезоне нам ещё многое предстоит сделать, мы готовы объединить всех и показать болельщикам то, чего они заслуживают», сказал Кэррик в интервью пресс-службе «Манчестер Юнайтед».