Артём Дзюба выразил готовность вернуться в сборную России

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба сообщил о своей готовности вернуться в сборную России.

— Вы готовы снова сыграть за сборную, если Кержакову засчитают гол в ворота сборной Германии в 2005 году?

— Если я буду достоин вызова в сборную России и буду не уступать другим. Считаю, что первую половину сезона в РПЛ я не уступил никому из российских нападающих. Если буду также демонстрировать хорошую игру, почему бы и не приехать в сборную? — сказал Дзюба в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Ранее сообщалось о решении ФИФА переписать гол Андрея Аршавина в товарищеском матче со сборной Германии (2:2) в 2005 году на нападающего Александра Кержакова. Если ФИФА присудит авторство гола Кержакову, экс-нападающий сравняется по числу мячей в истории сборной с форвардом Артёмом Дзюбой — у обоих будет по 31 голу за национальную команду.