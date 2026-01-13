Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Байё — Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Артём Дзюба выразил готовность вернуться в сборную России

Артём Дзюба выразил готовность вернуться в сборную России
Комментарии

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба сообщил о своей готовности вернуться в сборную России.

— Вы готовы снова сыграть за сборную, если Кержакову засчитают гол в ворота сборной Германии в 2005 году?
— Если я буду достоин вызова в сборную России и буду не уступать другим. Считаю, что первую половину сезона в РПЛ я не уступил никому из российских нападающих. Если буду также демонстрировать хорошую игру, почему бы и не приехать в сборную? — сказал Дзюба в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Ранее сообщалось о решении ФИФА переписать гол Андрея Аршавина в товарищеском матче со сборной Германии (2:2) в 2005 году на нападающего Александра Кержакова. Если ФИФА присудит авторство гола Кержакову, экс-нападающий сравняется по числу мячей в истории сборной с форвардом Артёмом Дзюбой — у обоих будет по 31 голу за национальную команду.

Материалы по теме
Эксклюзив
Дзюба — о Карседо в «Спартаке»: испанцы не могут понять русский менталитет
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android