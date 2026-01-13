Скидки
Дзюба: «Краснодару» и «Зениту» будет интересно проверить свои силы в еврокубках

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба поделился надеждами на возвращение российских клубов в еврокубки, а также предположил, как сильнейшие команды страны проявили бы себя на международной арене.

«Да, я бы хотел, чтобы российские клубы вернулись в еврокубки. Как раз будет интересно и «Краснодару», и «Зениту» проверить свои силы на фоне даже не европейских грандов, а середняков. Я думаю, будет очень тяжело», — сказал Дзюба в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Российские клубы отстранены от участия во всех международных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года. Сборная России также не принимает участия в официальных матчах.

