Дзюба: Саню Кержакова уважаю — если хочется быть лучшим бомбардиром, я не против

Комментарии

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба высказался о заочном споре с экс-форвардом «Зенита» Александром Кержаковым за звание лучшего бомбардира сборной России всех времён. Ранее ФИФА признала, что гол полузащитника Андрея Аршавина в ворота Германии (2:2) в товарищеском матче в 2006 году должен быть записан на Кержакова.

«Думаю, всплывёт ещё какой-то гол в 88-м году или в 86-м. Сейчас ещё кто-нибудь обнаружится (улыбается). Честно говоря, я не знаю. Не занимался бы такими делами. Кержа я очень уважаю! Если Сане хочется быть лучшим бомбардиром сборной — я не против», — сказал Дзюба в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Если РФС перепишет авторство гола в матче с Германией на Кержакова, он сравняется по числу забитых мячей в составе национальной команды с Дзюбой. Сейчас форвард «Акрона» является единоличным лидером по голам в сборной. На его счету 31 мяч.

