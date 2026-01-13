Скидки
«Какая чушь». Беллингем отреагировал на инсайды СМИ, что он не принимал идеи Алонсо

«Какая чушь». Беллингем отреагировал на инсайды СМИ, что он не принимал идеи Алонсо
Комментарии

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем отреагировал на информацию СМИ, что он наравне с Винисиусом Жуниором и Федерико Вальверде не принимал идеи бывшего главного тренера «сливочных» Хаби Алонсо.

«До сих пор я оставлял без внимания слишком многое, всегда надеясь, что истина в своё время выйдет наружу.

Но, честно говоря… Какая чушь. Искренне жаль людей, которые внимают каждому слово этих клоунов и их «источников».

Не верьте всему, что читаете, время от времени этих людей нужно привлекать к ответственности за распространение такого рода разрушительной дезинформации ради кликов», — написал Беллингем в социальных сетях.

Алонсо занимал должность главного тренера «Реала» с минувшего лета. В понедельник, 12 января, «Королевский клуб» объявил о прекращении сотрудничества с испанским специалистом.

