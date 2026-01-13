«Какая чушь». Беллингем отреагировал на инсайды СМИ, что он не принимал идеи Алонсо

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем отреагировал на информацию СМИ, что он наравне с Винисиусом Жуниором и Федерико Вальверде не принимал идеи бывшего главного тренера «сливочных» Хаби Алонсо.

«До сих пор я оставлял без внимания слишком многое, всегда надеясь, что истина в своё время выйдет наружу.

Но, честно говоря… Какая чушь. Искренне жаль людей, которые внимают каждому слово этих клоунов и их «источников».

Не верьте всему, что читаете, время от времени этих людей нужно привлекать к ответственности за распространение такого рода разрушительной дезинформации ради кликов», — написал Беллингем в социальных сетях.

Алонсо занимал должность главного тренера «Реала» с минувшего лета. В понедельник, 12 января, «Королевский клуб» объявил о прекращении сотрудничества с испанским специалистом.