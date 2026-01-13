Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Байё — Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Daily Mail: Роберто Де Дзерби — один из главных кандидатов на пост тренера «МЮ» летом

Daily Mail: Роберто Де Дзерби — один из главных кандидатов на пост тренера «МЮ» летом
Комментарии

Несмотря на назначение Майкла Кэррика на пост тренера «Манчестер Юнайтед», клуб активно ищет специалиста на долгосрочную перспективу и рассматривает кандидатов на замену Рубену Амориму. Согласно информации от журналистов Daily Mail, тренер «Марселя» Роберто Де Дзерби является одним из основных претендентов на пост главного тренера.

Итальянский специалист привлёк внимание своей работой в «Брайтоне» и «Марселе». Де Дзерби известен своей тактической универсальностью и опытом работы в ведущих европейских лигах, что делает его привлекательным вариантом для «красных дьяволов».

Кроме Де Дзерби, в списке потенциальных кандидатов находятся тренеры с опытом работы в Премьер-лиге и национальных сборных. К ним относятся Оливер Гласнер, Марку Силва, Андони Ираола, а также известные имена, такие как Томас Тухель, Маурисио Почеттино и Карло Анчелотти, который может стать доступным после чемпионата мира.

Материалы по теме
Майкл Кэррик прокомментировал своё назначение на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android