Daily Mail: Роберто Де Дзерби — один из главных кандидатов на пост тренера «МЮ» летом

Несмотря на назначение Майкла Кэррика на пост тренера «Манчестер Юнайтед», клуб активно ищет специалиста на долгосрочную перспективу и рассматривает кандидатов на замену Рубену Амориму. Согласно информации от журналистов Daily Mail, тренер «Марселя» Роберто Де Дзерби является одним из основных претендентов на пост главного тренера.

Итальянский специалист привлёк внимание своей работой в «Брайтоне» и «Марселе». Де Дзерби известен своей тактической универсальностью и опытом работы в ведущих европейских лигах, что делает его привлекательным вариантом для «красных дьяволов».

Кроме Де Дзерби, в списке потенциальных кандидатов находятся тренеры с опытом работы в Премьер-лиге и национальных сборных. К ним относятся Оливер Гласнер, Марку Силва, Андони Ираола, а также известные имена, такие как Томас Тухель, Маурисио Почеттино и Карло Анчелотти, который может стать доступным после чемпионата мира.