Байё — Марсель. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Стало известно, почему «МЮ» назначил тренером Кэррика, а не Сульшера

«Манчестер Юнайтед» отказался от идеи с назначением Уле-Гуннара Сульшера на пост главного тренера команды, поскольку он рассматривал эту работу в качестве долгосрочного проекта. Норвежский специалист хотел провести полноценную перестройку, рассчитанную на годы, что не устраивало руководство манкунианцев. Об этом журналист и инсайдер Давид Орнштейн для Sky Sports.

По информации источника, Майкл Кэррик был готов занять должность главного тренера «Манчестер Юнайтед» только до конца нынешнего сезона.

Как подчёркивает Орнштейн, для боссов «красных дьяволов» Сульшер является олицетворением прошлого. Вероятно, в руководстве клуба посчитали, что его возвращение стало бы шагом назад. В случае с назначением Кэррика подобное ощущение возникает значительно меньше.

Манкунианцы объявили о назначении Кэррика во вторник, 13 января. Сульшер тренировал «красных дьяволов» с 2018 по 2021 год.

Майкл Кэррик назначен главным тренером «Манчестер Юнайтед» до конца сезона

