Байё — Марсель. Прямая трансляция
23:00 Мск
Футбол Новости

Алонсо считал, что некоторые игроки «Реала» плохо следят за собой и питаются — ESPN

Алонсо считал, что некоторые игроки «Реала» плохо следят за собой и питаются — ESPN
Бывший главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо остался разочарованным отношением некоторых футболистов «сливочных» к собственному организму. Испанский специалист считал, что ряд игроков не заботится о себе должным образом, а также выражал обеспокоенность по поводу их питания. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, Алонсо также был обеспокоен тем, как много в СМИ появлялось информации о процессах внутри команды. Некоторые футболисты разделяли опасения тренера.

Алонсо занимал должность главного тренера «Реала» с минувшего лета. В понедельник, 12 января, «Королевский клуб» объявил о прекращении сотрудничества с испанским специалистом.

