Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Байё — Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кэррик дебютирует в роли главного тренера «Манчестер Юнайтед» в дерби с «Манчестер Сити»

Кэррик дебютирует в роли главного тренера «Манчестер Юнайтед» в дерби с «Манчестер Сити»
Комментарии

Первым матчем «Манчестер Юнайтед» под руководством нового главного тренера Майкла Кэррика станет дерби с «Манчестер Сити». Команды сыграют в субботу, 17 января, в рамках 22-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере.

Англия — Премьер-лига . 22-й тур
17 января 2026, суббота. 15:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Манчестер Юнайтед» объявил о назначении Кэррика на пост главного тренера клуба во вторник, 13 января. Экс-полузащитник «красных дьяволов» подписал с клубом контракт до конца сезона. После увольнения португальца Рубена Аморима командой руководил другой экс-игрок «МЮ» Даррен Флетчер.

«Манчестер Юнайтед» занимает седьмое место в АПЛ. В активе команды 32 очка в 21 матче. Отставание от четвёртого места составляет три очка.

Материалы по теме
Топ-события среды: «Челси» — «Арсенал», Кубок Африки, Овечкин и Малкин в НХЛ и баскетбол
Топ-события среды: «Челси» — «Арсенал», Кубок Африки, Овечкин и Малкин в НХЛ и баскетбол
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android