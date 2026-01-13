Кэррик дебютирует в роли главного тренера «Манчестер Юнайтед» в дерби с «Манчестер Сити»

Первым матчем «Манчестер Юнайтед» под руководством нового главного тренера Майкла Кэррика станет дерби с «Манчестер Сити». Команды сыграют в субботу, 17 января, в рамках 22-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере.

«Манчестер Юнайтед» объявил о назначении Кэррика на пост главного тренера клуба во вторник, 13 января. Экс-полузащитник «красных дьяволов» подписал с клубом контракт до конца сезона. После увольнения португальца Рубена Аморима командой руководил другой экс-игрок «МЮ» Даррен Флетчер.

«Манчестер Юнайтед» занимает седьмое место в АПЛ. В активе команды 32 очка в 21 матче. Отставание от четвёртого места составляет три очка.