23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Депортиво — Атлетико Мадрид, результат матча 13 января 2026, счёт 0:1, 1/8 финала Кубка Испании 2025/2026

«Атлетико» с минимальным счётом обыграл «Депортиво» в матче 1/8 финала Кубка Испании
Комментарии

Завершился матч 1/8 финала Кубка Испании сезона-2025/2026, в котором встречались «Депортиво» из Ла-Коруньи и мадридский «Атлетико». Победу со счётом 1:0 одержали футболисты столичного клуба.

Кубок Испании . 1/8 финала
13 января 2026, вторник. 23:00 МСК
Депортиво
Ла-Корунья
Окончен
0 : 1
Атлетико М
Мадрид
0:1 Гризманн – 61'    

Единственный гол в матче забил на 61-й минуте нападающий мадридского клуба Антуан Гризманн.

Таким образом, «Депортиво» завершил своё выступление в Кубке Испании — 2025/2026. Мадридский «Атлетико» квалифицировался в следующую стадию турнира.

Действующим победителем Кубка Испании является каталонская «Барселона». В финале прошлогоднего турнира каталонцы одержали победу над мадридским «Реалом» — 3:2 (1:0 д. вр.).

Календарь Кубка Испании сезона-2025/2026
Турнирная сетка Кубка Испании сезона-2025/2026
«Атлетико» и «Вильярреал» проявляют интерес к Джобу Беллингему из «Боруссии» — Конур
