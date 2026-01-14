«Атлетико» с минимальным счётом обыграл «Депортиво» в матче 1/8 финала Кубка Испании

Завершился матч 1/8 финала Кубка Испании сезона-2025/2026, в котором встречались «Депортиво» из Ла-Коруньи и мадридский «Атлетико». Победу со счётом 1:0 одержали футболисты столичного клуба.
Единственный гол в матче забил на 61-й минуте нападающий мадридского клуба Антуан Гризманн.
Таким образом, «Депортиво» завершил своё выступление в Кубке Испании — 2025/2026. Мадридский «Атлетико» квалифицировался в следующую стадию турнира.
Действующим победителем Кубка Испании является каталонская «Барселона». В финале прошлогоднего турнира каталонцы одержали победу над мадридским «Реалом» — 3:2 (1:0 д. вр.).