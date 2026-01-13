The Times: УЕФА считает идею с «офсайдом Венгера» радикальной и не поддержит её реализацию

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не поддержит идею c введением в футболе офсайда в соответствии с рекомендациями экс-тренера лондонского «Арсенала» Арсена Венгера. Об этом сообщает The Times.

По информации источника, в УЕФА считают реформу слишком радикальной и способной существенным образом изменить тактику команд в сторону защиты.

УЕФА готов предложить компромисс, согласно которому положение «вне игры» должно считаться только по корпусу, а не по ногам и голове. Подчёркивается, что финальное решение не будет принято до чемпионата мира 2026 года. Вероятно, голосование по изменению правила офсайда пройдёт после дополнительных тестов в низших лигах.

Напомним, «офсайд Венгера» предполагает, что футболист считается в положении «вне игры», только если он всем телом опередил последнего защитника.

