Байё — Марсель. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Названо имя первого потенциального новичка «Манчестер Юнайтед» при Кэррике — The Guardian

Стало известно имя первого предполагаемого новичка «Манчестер Юнайтед» после назначения англичанина Майкла Кэррика на пост главного тренера клуба. Как сообщает издание The Guardian, к команде может присоединиться полузащитник Рубен Невеш из «Аль-Хиляля» и сборной Португалии.

По данным источника после решения вопроса с главным тренером на остаток сезона «красные дьяволы» собираются укрепить полузащиту, а Невеш является целью клуба. Сообщается, что его приобретение обойдётся примерно в € 23 млн.

По информации издания, «Манчестер Юнайтед» обладает средствами на покупку Невеша и других трансферных целей. Деньги будут выделены, если клубы смогут согласовать все условия.

