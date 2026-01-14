Скидки
Главная Футбол Новости

Байё — Марсель, результат матча 13 января 2026, счёт 0:9, 1/16 финала Кубка Франции 2025/2026

«Марсель» забил девять мячей клубу третьей лиги Франции в матче 1/16 финала Кубка страны
Комментарии

Завершился матч 1/16 финала Кубка Франции сезона-2025/2026, в котором встречались «Байё» из третьей лиги страны и «Марсель». Победу со счётом 9:0 одержал «Марсель».

Кубок Франции . 1/16 финала
13 января 2026, вторник. 23:00 МСК
Байё
Окончен
0 : 9
Марсель
Марсель
0:1 Гомес – 13'     0:2 Траоре – 19'     0:3 Гринвуд – 27'     0:4 Гуири – 32'     0:5 Гринвуд – 49'     0:6 Гуири – 55'     0:7 Иган-Райли – 80'     0:8 Мопе – 86'     0:9 Гринвуд – 90'    

Счёт в матче на 13-й минуте открыл полузащитник гостей Эйнджел Гомес. Хавбек марсельцев Хамед Жуниор Траоре удвоил преимущество на 19-й минуте. Спустя восемь минут полузащитник Мэйсон Гринвуд сделал счёт 3:0. На 32-й минуте форвард Амин Гуири забил четвёртый мяч в ворота «Байё». На 49-й минуте Гринвуд оформил дубль. На 55-й минуте также дубль оформил Гуири, сделав счёт 6:0. На 80-й минуте седьмой мяч в ворота хозяев поля забил защитник Си Джей Иган-Райли. Счёт 8:0 на 86-й минуте сделал форвард Ниль Мопе. На 90-й минуте Гринвуд оформил хет-трик, установив окончательный счёт 9:0.

Таким образом, «Марсель» вышел в 1/8 финала Кубка Франции, а «Байё» завершил выступление на турнире. Действующим обладателем трофея является «ПСЖ». В финале прошлогоднего розыгрыша команда Луиса Энрике разгромила «Реймс» (3:0).

Календарь Кубка Франции сезона-2025/2026
Турнирная сетка Кубка Франции сезона-2025/2026
«ПСЖ» переиграл «Марсель» и завоевал Суперкубок Франции, Шевалье отбил два пенальти
