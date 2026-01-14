«Марсель» забил девять мячей клубу третьей лиги Франции в матче 1/16 финала Кубка страны

Завершился матч 1/16 финала Кубка Франции сезона-2025/2026, в котором встречались «Байё» из третьей лиги страны и «Марсель». Победу со счётом 9:0 одержал «Марсель».

Счёт в матче на 13-й минуте открыл полузащитник гостей Эйнджел Гомес. Хавбек марсельцев Хамед Жуниор Траоре удвоил преимущество на 19-й минуте. Спустя восемь минут полузащитник Мэйсон Гринвуд сделал счёт 3:0. На 32-й минуте форвард Амин Гуири забил четвёртый мяч в ворота «Байё». На 49-й минуте Гринвуд оформил дубль. На 55-й минуте также дубль оформил Гуири, сделав счёт 6:0. На 80-й минуте седьмой мяч в ворота хозяев поля забил защитник Си Джей Иган-Райли. Счёт 8:0 на 86-й минуте сделал форвард Ниль Мопе. На 90-й минуте Гринвуд оформил хет-трик, установив окончательный счёт 9:0.

Таким образом, «Марсель» вышел в 1/8 финала Кубка Франции, а «Байё» завершил выступление на турнире. Действующим обладателем трофея является «ПСЖ». В финале прошлогоднего розыгрыша команда Луиса Энрике разгромила «Реймс» (3:0).