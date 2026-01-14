Московское «Динамо» объявило состав на тренировочный сбор в ОАЭ

Московское «Динамо» в телеграм-канале объявило состав из 32 футболистов, который отправится в ОАЭ на подготовку ко второй части сезона. На первом этапе бело-голубые встретятся с «Шанхай Шэньхуа» и «Ченду Жунчен».
Состав «Динамо» Москва на зимние тренировочные сборы в ОАЭ:
Вратари: Андрей Лунёв, Курбан Расулов, Андрей Кудравец, Игорь Лещук.
Защитники: Николас Маричаль, Хуан Касерес, Роберто Фернандес, Дмитрий Скопинцев, Кирилл Исаев, Рубенс, Бактиёр Зайнутдинов, Максим Осипенко, Леон Зайдензаль, Георгий Тихомиров, Максим Балахонов.
Полузащитники: Бителло, Данил Глебов, Александр Кутицкий, Антон Миранчук, Луис Чавес, Дмитрий Александров, Тимофей Маринкин, Даниил Фомин, Виктор Окишор.
Нападающие: Артур Гомес, Муми Нгамалё, Эль-Мехди Маухуб, Иван Сергеев, Александр Хубулов, Константин Тюкавин, Глеб Мирошниченко, Ярослав Гладышев.
