Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Байё — Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Московское «Динамо» объявило состав на тренировочный сбор в ОАЭ

Московское «Динамо» объявило состав на тренировочный сбор в ОАЭ
Комментарии

Московское «Динамо» в телеграм-канале объявило состав из 32 футболистов, который отправится в ОАЭ на подготовку ко второй части сезона. На первом этапе бело-голубые встретятся с «Шанхай Шэньхуа» и «Ченду Жунчен».

Состав «Динамо» Москва на зимние тренировочные сборы в ОАЭ:

Вратари: Андрей Лунёв, Курбан Расулов, Андрей Кудравец, Игорь Лещук.

Защитники: Николас Маричаль, Хуан Касерес, Роберто Фернандес, Дмитрий Скопинцев, Кирилл Исаев, Рубенс, Бактиёр Зайнутдинов, Максим Осипенко, Леон Зайдензаль, Георгий Тихомиров, Максим Балахонов.

Полузащитники: Бителло, Данил Глебов, Александр Кутицкий, Антон Миранчук, Луис Чавес, Дмитрий Александров, Тимофей Маринкин, Даниил Фомин, Виктор Окишор.

Нападающие: Артур Гомес, Муми Нгамалё, Эль-Мехди Маухуб, Иван Сергеев, Александр Хубулов, Константин Тюкавин, Глеб Мирошниченко, Ярослав Гладышев.

Материалы по теме
Московское «Динамо» опубликовало расписание зимних сборов команды в ОАЭ

Самая крупная победа «Динамо»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android