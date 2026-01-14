«Какое‑то безумие, не понимаю происходящего». Корнеев — об увольнении Рахимова из «Рубина»

Экс-игрок сборной России Игорь Корнеев высказался об увольнении главного тренера Рашида Рахимова из казанского «Рубина». О расставании со специалистом пресс-служба клуба из столицы Татарстана объявила во вторник, 13 января. Главным претендентом на вакантную должность, по данным СМИ, является испанец Франк Артига.

«Какое‑то просто безумие. Такое бывает, когда случается полный блэкаут. Я вообще не понимаю происходящего. Тем более не понимаю, когда читаю, кто приходит. Франк Артига — хороший знакомый. Мы уже видим, как пострадал бюджет Татарстана. Как можно за такого тренера ещё и платить деньги? Правда это или нет, но говорят, что уже заплатили 700 тысяч. Я вообще не понимаю — за какие заслуги?

Меня поражает другое — какова была причина увольнения Рахимова? Что он сделал не так? Может, были какие‑то другие договорённости, что‑то пообещали руководству Татарстана. Здесь точно нефутбольная история. Если посмотреть на бюджет «Рубина» и его место в таблице, это точно нельзя назвать провалом. Говорить, что с таким составом «Рубин» должен был залетать в тройку, — ещё большее безумие. Это решение уже с первого взгляда выглядит провальным», — заявил Корнеев в эфире «Матч ТВ».